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03 августа 2026 в 17:21

Увеличилось число погибших при налете ВСУ на Геленджик

Семь человек погибли при атаке украинских БПЛА на Геленджик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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До семи человек увеличилось число погибших при атаке Вооруженных сил Украины на Архипо-Осиповку под Геленджиком, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. По его данным, еще 40 человек в результате ударов получили травмы.

Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до семи человек. В числе погибших трое детей. 40 человек получили различные травмы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике. Обломки дронов обрушились на курортный поселок Архипо-Осиповка к югу от города. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал удары ВСУ циничным и бесчеловечным преступлением. Он пообещал помочь всем пострадавшим и семьям погибших.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что держит на контроле ситуацию с пострадавшими при атаке ВСУ под Геленджиком детьми. Она отметила, что готова оказать помощь в случае необходимости.

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