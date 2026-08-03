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03 августа 2026 в 18:11

Дачникам рассказали, что сеять в августе по лунному календарю

Садовод Самойлова: в начале августа по лунному календарю сеют корнеплоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В первой половине августа лунный календарь советует дачникам заняться посевом корнеплодов, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. В этот период Луна находится в убывающей фазе, что, согласно народным наблюдениям, направляет энергию растения в подземную часть — на формирование и рост корней, пояснила она.

В августе Луна благоволит садоводам, поскольку в первой половине августа она убывающая, и в это время как раз идеально сеять корнеплоды, такие как дайкон, редька черная, круглая цилиндра, редька зеленая, — сказала Самойлова.

Кроме того, специалист обратила внимание на существование красной редьки, красного и фиолетового дайкона, а также порекомендовала посеять редис долгого срока созревания — осенние сорта, такие как «ледяная сосулька» и «красный великан».

Можно, между прочим, посеять и свеклу, если вы еще не успели сделать это раньше, — подчеркнула Самойлова.

Ранее Светлана Самойлова рассказала NEWS.ru, что в августе дачники могут успеть посеять сидераты, которые не только оздоровят почву, но и помогут в борьбе с вредителями. Она рекомендовала обратить внимание на быстрорастущие горчицу и рожь.

Общество
садоводы
лунные календари
корнеплоды
посевы
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