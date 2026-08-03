Садовод оценила реальную пользу лунного календаря

Садоводы не отрицают пользу лунного календаря, но в разгар горячего сезона большинство из них ориентируются исключительно на свободное время и прогноз погоды, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. При этом она признала, что посеянные в первые сутки растущей луны семена демонстрируют более быстрые всходы и активное развитие по сравнению с посевами на убывающую фазу.

Действительно, я отметила, что семена, посеянные в первые лунные сутки растущего ночного светила, всходят и развиваются гораздо быстрее, чем те, что посеяны или распикированы при убывающей луне. Кроме того, в этом году провела эксперимент и отметила, что борьбу с сорняками лучше проводить действительно при убывающей луне, — сказала Самойлова.

Однако, по ее словам, на практике дачники редко сверяются с календарем в моменте. Главными факторами, определяющими график работ, остаются наличие выходного дня, температура воздуха и отсутствие дождя.

В жару мы не станем пересаживать растения, а перенесем процедуру на пасмурный день или перед осадками, и в этот момент про луну никто не вспоминает. А в мае объем задач настолько велик, что главное — успеть вообще все сделать, а не выбрать идеальную дату, — призналась Самойлова.

Ранее Светлана Самойлова рассказала NEWS.ru, что в августе дачники могут успеть посеять сидераты, которые не только оздоровят почву, но и помогут в борьбе с вредителями. Она рекомендовала обратить внимание на быстрорастущие горчицу и рожь.