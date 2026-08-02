Не спешите дергать морковь и свеклу: уборка урожая в августе — что и когда выкапывать

Не спешите дергать морковь и свеклу: уборка урожая в августе — что и когда выкапывать

Август — главный месяц сбора урожая, но у каждой культуры свой срок, и ошибка даже на неделю может стоить вам всего урожая.

Лук и чеснок нужно убрать в первую очередь: озимый чеснок убирают в конце июля, яровой — в первой декаде августа, а лук-репку — в середине или конце августа, когда листья пожелтеют и полягут, а чешуя станет золотистой и плотной.

Картофель начинают копать во второй половине августа: ранние сорта для летнего употребления убирают в начале августа, а среднеспелые и поздние для хранения — после 25 августа, когда ботва пожелтеет и поляжет на две трети, а кожура клубней станет плотной и не будет стираться пальцем.

Картофель, лук и чеснок копают только в сухую погоду — и тогда урожай будет радовать вас до самой весны. Морковь и свеклу в августе трогать не спешите: именно сейчас они набирают до половины своей массы, поэтому их основную уборку откладывают на сентябрь — с 10-х чисел до третьей декады.

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