Август — время сбавить темп: 7 ошибок на участке, которые могут навредить растениям

Август — время сбавить темп: 7 ошибок на участке, которые могут навредить растениям

Август кажется спокойным месяцем: большая часть посадок уже дала урожай, цветники радуют яркими красками, а работы становится заметно меньше. Но именно сейчас многие садоводы продолжают ухаживать за растениями так же, как в июне или июле.

1. Не вносите азотные удобрения. Мочевина, аммиачная селитра, настои травы и куриный помет стимулируют рост новых побегов и листьев. В августе большинству растений важнее калий и фосфор, которые помогают вызреванию древесины, укреплению корневой системы и созреванию плодов.

2. Не проводите сильную обрезку. У томатов можно постепенно удалять нижние листья, у огурцов — пожелтевшие и больные, но кардинальную обрезку деревьев и кустарников лучше перенести. Она может вызвать рост молодых побегов, которые не успеют подготовиться к морозам.

3. Не поливайте по расписанию. В конце лета ночи становятся прохладнее, а испарение уменьшается. Перед поливом лучше проверить влажность почвы: постоянное переувлажнение повышает риск грибковых заболеваний.

4. Не оставляйте грядки пустыми. После уборки чеснока, лука или раннего картофеля можно посеять сидераты либо скороспелую зелень. Это поможет защитить почву от сорняков и сохранить ее структуру.

5. Не перекармливайте растения. Если культуры выглядят здоровыми и нормально развиваются, не стоит постоянно использовать новые удобрения, стимуляторы и подкормки. Избыток питания нередко приносит больше вреда, чем пользы.

6. Не откладывайте борьбу с болезнями. В августе активно развиваются фитофтороз, мучнистая роса, кладоспориоз и другие грибковые заболевания. Регулярный осмотр посадок и своевременное удаление пораженных листьев помогут снизить риск распространения инфекции.

7. Помните, что растения уже готовятся к следующему сезону. В это время закладываются цветочные почки, вызревают побеги и накапливаются питательные вещества. Поэтому главная задача садовода — не стимулировать новый рост, а помочь растениям спокойно завершить сезон и подготовиться к зиме.