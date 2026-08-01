Август на участке: сеем, режем и прищипываем. Что успеть в огороде, чтобы не пожалеть осенью

Август на участке: сеем, режем и прищипываем. Что успеть в огороде, чтобы не пожалеть осенью

В августе урожай уже радует, но расслабляться рано: именно сейчас решается, насколько хорошо вызреют томаты, перцы и тыквы, что удастся собрать с освободившихся грядок и как подготовится почва к следующему сезону. Садовод и блогер Светлана Самойлова в беседе с NEWS.ru рассказала, какие работы нельзя откладывать до осени.

В первую очередь эксперт советует убрать лук и чеснок, если это не сделали в июле. В сухую погоду головки можно несколько дней просушивать прямо на грядке, а затем перенести под навес. Освободившуюся землю оставлять пустой не стоит: в начале августа еще можно посеять дайкон, черную и маргеланскую редьку, осенний редис, шпинат, руколу, укроп и листовой салат. Семена укропа и петрушки Самойлова рекомендует предварительно замочить в теплой воде, чтобы частично удалить эфирные масла, замедляющие прорастание.

На грядках, где урожай уже собран, можно посеять горчицу или рожь. Горчица быстро наращивает зеленую массу, а рожь улучшает структуру почвы. При этом рассчитывать, что один сидерат полностью уничтожит проволочника, не стоит — против вредителя необходим комплекс мер.

Тепличные растения в августе, наоборот, ограничивают в росте. У томатов продолжают удалять пасынки, подвязывают тяжелые кисти, а ближе к концу месяца прищипывают верхушки, чтобы питание направлялось к уже сформировавшимся плодам. У перцев и баклажанов убирают лишние побеги, а крупные ветви обязательно подвязывают.

Кабачки в сырую погоду лучше положить на дощечки, чтобы они не соприкасались с влажной землей. У арбузов, дынь и тыкв оставляют несколько наиболее развитых плодов, а лишние побеги прищипывают, сохраняя после завязи хотя бы один лист. Подкармливать растения эксперт советует только по влажной почве — после полива или дождя.