Slipknot уволила одного из самых ярких участников группы

Клавишника и диджея Сида Уилсона уволили из американской метал-группы Slipknot в пятницу, 31 июля, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник, близкий к группе. Коллектив пока не делал официальных заявлений об исключении Уилсона из группы, как и сам участник, выступавший в группе под номером 0.

Примечательно, что его уход произошел после расставания с британской певицей и актрисой Келли Осборн в марте 2026 года. На тот момент они расторгли помолвку после четерых лет отношений. Уилсон присоединился к Slipknot в 1998 году, став ее девятым участником незадолго до выхода их дебютного одноименного альбома в 1999 году. В группе он пробыл 28 лет.

Ранее завершился таинственный обратный отсчет на сайте The Beatles. Группа выпустила специальное издание альбома Rubber Soul 1965 года, включающее ранее неизданные композиции.

До этого басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла после борьбы с раком мозга, сообщили участники коллектива в социальных сетях. До этого группа заявила, что Финч отказалась от участия в прощальном туре после того, как у нее диагностировали агрессивную форму опухоли головного мозга.