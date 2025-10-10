Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 12:43

Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион

В США с молотка продадут дом, который группа Slipknot разрушила ради клипа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Айове на продажу выставили дом, ставший местом съемок культового клипа Slipknot, сообщает The Des Moines Register. В нем фанаты группы буквально разнесли здание на куски. Дом с тремя спальнями будет выставлен на аукционе 14 октября, стартовая цена — $336 тыс. (около 27 млн рублей).

Дом был выставлен на торги после того, как владельцы не смогли выплатить ипотеку. В 2004 году американская метал-группа выбрала его для съемок клипа на песню «Duality» с участием массовки из сотни фанатов, они разбивали окна, ломали стены и потолок. В ходе потасовки несколько человек получили легкие травмы, в том числе двое порезались разбитым стеклом. Еще двоих участников пришлось выпроводить со съемочной площадки после того, как они разбили Ford Taurus принесенными с собой бейсбольными битами. По оценкам, общий ущерб дому составил около $500 тыс. (более 40 млн рублей).

Я так понял, что люди, которым принадлежал дом, сдавали его в аренду, поэтому они все равно собирались его переделать. Насколько я знаю, они точно собираются его переделать! — заявил после съемок клипа гитарист Slipknot Джеймс Рут.

Ранее в Казахстане появилось объявление о продаже саранчи, которая проползла по груди певицы Дженнифер Лопес на концерте в Алма-Ате. За насекомое просят 1 млн тенге (около 147 тыс. рублей). Пользователи в Сети пошутили, что насекомое одним прыжком подняло себе стоимость до «двушки» в Астане.

музыка
Slipknot
недвижимость
аукционы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль упадет до 100? Курс сегодня, 10 октября, что с долларом, евро и юанем
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ
Онколог предупредил о главных факторах развития рака молочной железы
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.