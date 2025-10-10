Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион В США с молотка продадут дом, который группа Slipknot разрушила ради клипа

В Айове на продажу выставили дом, ставший местом съемок культового клипа Slipknot, сообщает The Des Moines Register. В нем фанаты группы буквально разнесли здание на куски. Дом с тремя спальнями будет выставлен на аукционе 14 октября, стартовая цена — $336 тыс. (около 27 млн рублей).

Дом был выставлен на торги после того, как владельцы не смогли выплатить ипотеку. В 2004 году американская метал-группа выбрала его для съемок клипа на песню «Duality» с участием массовки из сотни фанатов, они разбивали окна, ломали стены и потолок. В ходе потасовки несколько человек получили легкие травмы, в том числе двое порезались разбитым стеклом. Еще двоих участников пришлось выпроводить со съемочной площадки после того, как они разбили Ford Taurus принесенными с собой бейсбольными битами. По оценкам, общий ущерб дому составил около $500 тыс. (более 40 млн рублей).

Я так понял, что люди, которым принадлежал дом, сдавали его в аренду, поэтому они все равно собирались его переделать. Насколько я знаю, они точно собираются его переделать! — заявил после съемок клипа гитарист Slipknot Джеймс Рут.

