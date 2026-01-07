Лучшее блюдо на Рождество: куриная грудка в духовке в апельсиновом соусе

Куриная грудка в духовке выглядит нарядно, а пахнет просто замечательно. Сделать это блюдо несложно, а результат на Рождество порадует всех! На готовку у вас уйдет всего минут 10, а в духовке мясо будет томиться около 20 минут.

Вам потребуется: одна большая куриная грудка, крупный апельсин, ложка меда, немного соевого соуса, чеснок, ваши любимые специи и масло для обжарки.

Сначала хорошо разогрейте духовку. Мясо посолите, поперчите и обжарьте на сковородке до аппетитной корочки. Из половинки апельсина выжмите сок и смешайте его с медом и соевым соусом. Кусок курятины положите в форму для запекания, полейте приготовленным соусом и разложите сверху вторую половину апельсина, порезанную кружочками.

Отправьте куриную грудку в духовку минут на 20. Подавайте готовое праздничное кушанье с любым гарниром, не забыв про вкусный сок, оставшийся в форме.