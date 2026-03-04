ВСУ выпустили по России почти 30 беспилотников за ночь

ВСУ выпустили по России почти 30 беспилотников за ночь Силы ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над Россией в ночь на 4 марта

Дежурные силы ПВО в ночь на 4 марта сбили более 30 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 3 марта до 07:00 мск 4 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в МО.

Так, 21 дрон удалось ликвидировать над территорией Волгоградской области, по четыре БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей. Еще два беспилотника сбили над территорией Астраханской области, и один — над Курской областью.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что несколько десятков дронов были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах, падение обломков БПЛА повредило строящуюся базу отдыха. Обошлось без жертв и пострадавших, уточнил он.

До этого стало известно, что ВСУ применили прежде не фиксировавшийся в Донбассе тип американского беспилотника для удара по гражданским объектам в Донецке. Как объяснил замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник, речь идет о БПЛА, разработанном при участии компании Swift Beat LLC.