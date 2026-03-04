Терапевт раскрыла, какую страшную болезнь провоцирует пиво у женщин

Чрезмерное употребление пива напрямую повышает риск развития рака груди у женщин, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, фитоэстрогены, которые содержатся в напитке, способны нарушить тонкую настройку гормональной системы.

Для женщин избыток фитоэстрогенов, которые содержатся в пиве, не проходит бесследно. Внешне это может проявляться огрубением голоса и появлением нежелательных волос на теле. Но главное — нарушается естественный гормональный цикл, возникают гинекологические заболевания, повышается риск бесплодия и невынашивания беременности. К тому же алкоголь — доказанный канцероген, и он напрямую повышает риск развития рака молочной железы у женщин, — пояснила Тен.

Ранее врач-онколог Хомиди Умар ибн Хомид заявил, что использование дезодорантов и антиперспирантов не провоцирует развитие рака груди. По его словам, крупные научные исследования не выявили достоверной связи между этими гигиеническими средствами и злокачественными опухолями, а опасения потребителей основаны скорее на домыслах, чем на фактах.