Нутрициолог рассказала, кому стоит отказаться от кукурузной крупы

Кукурузная каша способна спровоцировать опасные обострения при гастрите и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, список противопоказаний у этого продукта достаточно серьезный, поэтому некоторым категориям людей стоит полностью исключить его из своего рациона.

Список противопоказаний у кукурузной каши достаточно серьезный. Гликемический индекс продукта достигает 109,6 единицы. Это выше, чем у чистого сахара. Такой высокий ГИ означает стремительный скачок глюкозы в крови после употребления. Для здоровых людей это не проблема, а вот диабетикам и тем, кто следит за весом, стоит быть предельно осторожными. При гастрите, панкреатите, колитах и других заболеваниях ЖКТ от кукурузной каши лучше отказаться, грубая клетчатка может спровоцировать обострение. Также не стоит включать ее в рацион при дисбиозах и синдроме избыточного бактериального и грибкового роста, — пояснила Попова.

