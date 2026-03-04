Создатель ЕГЭ указал на опасность отмены экзамена Глава РУДН Филиппов: отмена ЕГЭ вернет к жизни блат и платные курсы при вузах

Отказ от Единого госэкзамена обернется для абитуриентов возвратом к советской системе поступления, когда решающую роль играли не знания, а связи или деньги, заявил в интервью РИА Новости один из идеологов ЕГЭ, бывший министр образования и нынешний президент РУДН Владимир Филиппов. Эксперт предупредил, что общество не осознает всех негативных последствий такого решения.

Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства, — подчеркнул Филиппов.

Еще одним негативным фактором станет территориальная несправедливость. Филиппов напомнил, что конкурс в сильные вузы традиционно высок, а при отмене ЕГЭ абитуриентам из регионов придется лично приезжать для сдачи экзаменов в центральные города. Многие талантливые дети из провинции просто не станут рисковать и подавать документы в престижные учебные заведения.

