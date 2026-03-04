Зимняя Олимпиада — 2026
Создатель ЕГЭ указал на опасность отмены экзамена

Глава РУДН Филиппов: отмена ЕГЭ вернет к жизни блат и платные курсы при вузах

ЕГЭ-2026: официальное расписание и главные изменения в правилах
Отказ от Единого госэкзамена обернется для абитуриентов возвратом к советской системе поступления, когда решающую роль играли не знания, а связи или деньги, заявил в интервью РИА Новости один из идеологов ЕГЭ, бывший министр образования и нынешний президент РУДН Владимир Филиппов. Эксперт предупредил, что общество не осознает всех негативных последствий такого решения.

Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства, подчеркнул Филиппов.

Еще одним негативным фактором станет территориальная несправедливость. Филиппов напомнил, что конкурс в сильные вузы традиционно высок, а при отмене ЕГЭ абитуриентам из регионов придется лично приезжать для сдачи экзаменов в центральные города. Многие талантливые дети из провинции просто не станут рисковать и подавать документы в престижные учебные заведения.

Ранее стало известно, что педагоги скептически оценили предложенное помощником президента, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским совмещение истории и обществознания в единый экзамен. По их мнению, это будет крайне сложно, а процесс внедрения займет годы.

