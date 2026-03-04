Беспилотник атаковал американскую базу в Ираке

Боевой дрон атаковал американскую базу вблизи международного аэропорта Багдада, сообщил телеканал Al Jazeera. После этого на объекте раздались взрывы. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.
Ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что в спецоперации против Ирана задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих, две авианосные группы, 200 истребителей и бомбардировщики. Он подчеркнул, что это наращивание является крупнейшим за последнее десятилетие, и дополнительное подкрепление уже направляется в зону ответственности.
До этого сообщалось, что свыше 680 военных США и Израиля погибли или получили ранения с момента начала конфликта с Ираном. К такому выводу в КСИР пришли исходя из данных разведки и полевого мониторинга. При этом Центральное командование ВС США информировало лишь о шести погибших солдатах.
Тем временем системы противовоздушной обороны Ирана сбили истребитель ВВС США F-15 в небе над Кувейтом. Американское командование не подтверждало эту информацию.