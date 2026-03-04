Беспилотник атаковал американскую базу в Ираке Взрывы раздались на базе США вблизи аэропорта Багдада после удара беспилотника

Боевой дрон атаковал американскую базу вблизи международного аэропорта Багдада, сообщил телеканал Al Jazeera. После этого на объекте раздались взрывы. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что в спецоперации против Ирана задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих, две авианосные группы, 200 истребителей и бомбардировщики. Он подчеркнул, что это наращивание является крупнейшим за последнее десятилетие, и дополнительное подкрепление уже направляется в зону ответственности.

До этого сообщалось, что свыше 680 военных США и Израиля погибли или получили ранения с момента начала конфликта с Ираном. К такому выводу в КСИР пришли исходя из данных разведки и полевого мониторинга. При этом Центральное командование ВС США информировало лишь о шести погибших солдатах.

Тем временем системы противовоздушной обороны Ирана сбили истребитель ВВС США F-15 в небе над Кувейтом. Американское командование не подтверждало эту информацию.