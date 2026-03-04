Трамп описал худший для США сценарий после убийства Хаменеи Трамп назвал худшим сценарием приход к власти в Иране сторонников режима

Приход к власти в Иране сторонников действующего политического режима будет худшим сценарием для Соединенных Штатов, заявил президент Дональд Трамп, чьи слова приводит Fox News. По мнению хозяина Белого дома, после убийства верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи к власти может прийти «кто-то такой же плохой, как и предыдущий» глава республики.

Я думаю, хуже всего будет, если мы сделаем это, а потом, через пять лет, поймем, что поставили на этот пост человека, который ничем не лучше, — считает Трамп.

Он добавил, что США имели несколько кандидатов, которых хотели бы видеть во главе Ирана. Однако, по словам Трампа, большинство этих людей уже мертвы.

Трамп также отметил, что США не удовлетворены подходами Великобритании к обороне и операции против Ирана. По его словам, оказалось, что британский остров в Индийском океане, на который рассчитывали ВВС США, был сдан в аренду, и пришлось долго разбираться.

По информации The New York Times, эскалация на Ближнем Востоке, начавшаяся 28 февраля, унесла жизни более 870 человек. Максимальные потери зафиксированы в Иране. По данным Красного Полумесяца, известно о 787 погибших в более чем 150 округах.