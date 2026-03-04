Члены подразделения Главного управления разведки (ГУР) Украины «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения (ЛБС), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Источник утверждает, что подразделение не выходит на позиции до получения нового вооружения и техники.

«Кракен» на протяжении нескольких недель отказывался выполнять задачи на линии боевого соприкосновения до получения нового вооружения и «волонтерских автомобилей», — заявил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что освобождение Бобылевки в Сумской области открыло ВС РФ путь для продвижения на запад. Это создает предпосылки для формирования «огневого мешка» для подразделений ВСУ, которые сейчас дислоцируются в районе села Белая Береза. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению под Белгородом может быть отвлекающим маневром. По его словам, Вооруженные силы России должны быть готовы к любым изменениям, чтобы атака не застала их врасплох.