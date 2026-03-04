Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе

В Кировском округе Калужской области трое молодых людей помогли предотвратить серию терактов, которые готовились по заданию украинских спецслужб, сообщил глава Кировского муниципального округа Игорь Феденков в Telegram-канале. Они не только стали свидетелями поджога вышки сотовой связи, но и, отказавшись от взятки, сообщили о планах злоумышленников в полицию.

Молодые люди узнали о том, что некие ребята произвели поджог вышки сотовой связи на одной из улиц города, а также о планах злоумышленников совершать поджоги в дальнейшем. Преступники пытались подкупить свидетелей, предлагая деньги за молчание, однако ребята от них отказались и незамедлительно обратились в органы правопорядка, — написал он.

Феденков отметил мужественный поступок ребят и выразил им благодарность. Он также подчеркнул, что все трое были удостоены наград.

Ранее ФСБ опубликовала видео с попыткой задержания готовившего теракт в Екатеринбурге, которого дистанционного подорвал куратор. На кадрах видно, как мужчина с поднятыми руками стоит рядом с заброшенным зданием. Силовики требовали, чтобы он медленно снял сумку. На следующих кадрах показано тело подозреваемого, которое лежит у входа в дом.