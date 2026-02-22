Зимняя Олимпиада — 2026
В Калужской области фрагмент дрона ВСУ попал в местную школу

Шапша: в Обнинске фрагмент сбитого дрона ВСУ попал в здание школы

В воскресенье днем в небе над Калужской областью силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Падение обломков одного из аппаратов привело к повреждению здания школы в Обнинске.

Обломок уничтоженного над территорией города Обнинска БПЛА повредил окно одного из муниципальных образовательных учреждений. Пострадавших нет,написал глава области.

Муниципалитетом будет организована работа по оперативному восстановлению остекления. Средства противовоздушной обороны ликвидировали дроны над территориями Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского районов, а также на окраинах Калуги и Обнинска, уточнил Шапша. На месте работает оперативная группа.

Ранее стало известно, что за четыре часа силы противовоздушной обороны России перехватили и нейтрализовали 130 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над Брянской областью было нейтрализовано 65 беспилотников, над Московским регионом — 26, из них 10 направлялись в сторону Москвы. В Белгородской области было уничтожено 20 БПЛА, в Калужской — 14, в Тверской — четыре, а в Тульской — один.

