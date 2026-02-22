В Калужской области фрагмент дрона ВСУ попал в местную школу Шапша: в Обнинске фрагмент сбитого дрона ВСУ попал в здание школы

В воскресенье днем в небе над Калужской областью силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Падение обломков одного из аппаратов привело к повреждению здания школы в Обнинске.

Обломок уничтоженного над территорией города Обнинска БПЛА повредил окно одного из муниципальных образовательных учреждений. Пострадавших нет, — написал глава области.

Муниципалитетом будет организована работа по оперативному восстановлению остекления. Средства противовоздушной обороны ликвидировали дроны над территориями Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского районов, а также на окраинах Калуги и Обнинска, уточнил Шапша. На месте работает оперативная группа.

Ранее стало известно, что за четыре часа силы противовоздушной обороны России перехватили и нейтрализовали 130 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над Брянской областью было нейтрализовано 65 беспилотников, над Московским регионом — 26, из них 10 направлялись в сторону Москвы. В Белгородской области было уничтожено 20 БПЛА, в Калужской — 14, в Тверской — четыре, а в Тульской — один.