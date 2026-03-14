ПВО сбила еще 15 летевших на Москву БПЛА Собянин: еще 15 БПЛА пытались атаковать Москву

Система ПВО Минобороны уничтожила еще 15 летевших на Москву беспилотников, заявил в MAX мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас на местах работают специалисты.

Силами ПВО Минобороны отражена атака 15 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Первые беспилотники начали атаковать Москву в 12 часов дня. Согласно сообщениям Собянина, интервалы между попытками ударить составляли от 10 до 30 минут. Информацию о последствиях мэр не раскрывал.

Тем временем российские средства ПВО перехватили и уничтожили за 10 часов 280 украинских БПЛА над регионами РФ. В Минобороны России уточнили, что 47 из них летели на Москву, также дроны сбиты над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края.

До этого стало известно, что в результате атаки БПЛА в порту Кавказ Темрюкского района Краснодарского края пострадали три человека. По данным регионального оперштаба, повреждено судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание.