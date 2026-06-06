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06 июня 2026 в 11:55

Песков ответил, что думает о письме Зеленского в адрес Путина

Песков призвал не спешить с выводами по письму Зеленского Путину

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Не стоит делать поспешных выводов в связи с публикацией письма Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину и реакцией американского лидера Дональда Трампа на него, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ. Речь идет об открытом письме Зеленского, опубликованном 4 июня.

Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед, — сказал Песков.

В письме украинский лидер предложил президенту России провести встречу в третьей стране и обсудить завершение конфликта. Путин прокомментировал это заявление на пленарном заседании ПМЭФ, отметив, что пока не видит смысла в такой встрече.

Как считает глава ЛДПР Леонид Слуцкий, Путин жестко раскритиковал Зеленского и его «европейских пиар-спонсоров» в ответ на открытое письмо. Он отметил, что российский лидер «уложил на лопатки» оппонента. По мнению Слуцкого, Путин ответил «мощно и исчерпывающе».

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