Песков ответил, что думает о письме Зеленского в адрес Путина

Песков ответил, что думает о письме Зеленского в адрес Путина Песков призвал не спешить с выводами по письму Зеленского Путину

Не стоит делать поспешных выводов в связи с публикацией письма Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину и реакцией американского лидера Дональда Трампа на него, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ. Речь идет об открытом письме Зеленского, опубликованном 4 июня.

Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед, — сказал Песков.

В письме украинский лидер предложил президенту России провести встречу в третьей стране и обсудить завершение конфликта. Путин прокомментировал это заявление на пленарном заседании ПМЭФ, отметив, что пока не видит смысла в такой встрече.

Как считает глава ЛДПР Леонид Слуцкий, Путин жестко раскритиковал Зеленского и его «европейских пиар-спонсоров» в ответ на открытое письмо. Он отметил, что российский лидер «уложил на лопатки» оппонента. По мнению Слуцкого, Путин ответил «мощно и исчерпывающе».