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05 июня 2026 в 23:13

«Уложил на лопатки»: Слуцкий оценил ответ Путина на письмо Зеленского

Слуцкий: Путин уничтожил Зеленского и его европейских спонсоров

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал Владимира Зеленского и его «европейских пиар-спонсоров» в ответ на открытое письмо, подчеркнул в социальных сетях глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик отметил, что российский лидер «уложил на лопатки» оппонента и заявил, что не видит смысла в личной встрече.

Мощно и исчерпывающе! <...> Не о мире радел главарь необандеровцев. Скорее, в очередной раз давал цирковое представление избранной публике в европейских столицах, чтобы заслужить одобрение из Брюсселя или с Елисейских Полей, — пришел к выводу Слуцкий.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал открытое письмо Зеленского Путину хамством. Политик отметил, что позиция России по украинскому вопросу остается неизменной. Он также подчеркнул, что если Зеленский действительно хочет поговорить, то должен приехать в Москву.

Путин, отвечая на обращение Зеленского на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, обратился к российским бойцам на линии боевого соприкосновения. Он завершил речь словами «Работайте, братья!», подчеркнув, что вся страна ими гордится.

Россия
Владимир Путин
Леонид Слуцкий
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