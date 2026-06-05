«‎Несколько страниц хамства»: в Кремле ответили на письмо Зеленского Путину Ушаков: письмо Зеленского Путину содержит в себе элементы хамства

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину хамством, передает корреспондент NEWS.ru на ПМЭФ. Политик отметил, что позиция России по украинскому вопросу остается неизменной.

Несколько страниц хамства и в конце одно предложение, на которое российская сторона уже давно дала ответ, — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что если Зеленский действительно хочет поговорить, то должен приехать в Москву. Ушаков отметил, что там его готовы выслушать.

Ранее сообщалось, что президент Украины обратился к Путину с предложением завершить конфликт. В открытом письме он призвал к прямым переговорам и личной встрече для обсуждения условий прекращения огня.

Путин в свою очередь отмечал, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Так глава государства ответил на вопрос, какой из этих двух целей Москва хочет добиться.