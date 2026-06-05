ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 21:52

«‎Несколько страниц хамства»: в Кремле ответили на письмо Зеленского Путину

Ушаков: письмо Зеленского Путину содержит в себе элементы хамства

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину хамством, передает корреспондент NEWS.ru на ПМЭФ. Политик отметил, что позиция России по украинскому вопросу остается неизменной.

Несколько страниц хамства и в конце одно предложение, на которое российская сторона уже давно дала ответ, — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что если Зеленский действительно хочет поговорить, то должен приехать в Москву. Ушаков отметил, что там его готовы выслушать.

Ранее сообщалось, что президент Украины обратился к Путину с предложением завершить конфликт. В открытом письме он призвал к прямым переговорам и личной встрече для обсуждения условий прекращения огня.

Путин в свою очередь отмечал, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Так глава государства ответил на вопрос, какой из этих двух целей Москва хочет добиться.

Власть
Украина
Юрий Ушаков
Владимир Путин
Владимир Зеленский
СВО
письма
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Железо: чем страшен дефицит и как его восполнить. Тотальный ликбез врача
Спастись от рака и диабета: обязательные анализы после 70 лет. Ликбез врача
«Каждый ненавидит Санду»: певица Делисс о Молдавии, украинцах и СВО
Ушаков раскрыл нюансы курса США по Украине
Звезда «Баффи», «Мерлина» и «Теда Лассо» ушел из жизни
Раскол в семье, здоровье, мнение об СВО: как живет Лидия Федосеева-Шукшина
При атаке дрона ВСУ под Белгородом погиб человек
Дачный дом с людьми оказался в центре атаки БПЛА на Тверскую область
Аэропорт на юге России временно прекратил работу
NASA вернуло своих астронавтов на МКС
«Уложил на лопатки»: Слуцкий оценил ответ Путина на письмо Зеленского
Легкий самолет разбился на оживленной дороге известного курорта Европы
Раскрыты детали международного термоядерного проекта
«Работаем»: Минобороны России ответило на обращение Путина
Выступавшую на митинге в Ереване группу оппозиционеров протаранила машина
При атаке на турецкое судно погиб человек
Сборная России одержала разгромную победу над футболистами Буркина-Фасо
В Кремле назвали единственную тему переговоров США и России
В АФК «Система» рассказали о новом международном проекте
Запорожскую АЭС полностью обесточили
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.