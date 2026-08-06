Химик объяснил, почему лучше не готовить в горячей воде из-под крана

Химик объяснил, почему лучше не готовить в горячей воде из-под крана Химик Нелтнер заявил об опасности готовки в горячей воде из-под крана

Использовать горячую водопроводную воду для приготовления пищи опасно для здоровья, предупредил инженер-химик Том Нелтнер в интервью изданию Eating Well. По его словам, многие экономят время, наполняя кастрюли горячей водой, но такой метод несет риск: в ней может содержаться больше микропластика, свинца, цинка и других вредных соединений.

Нелтнер пояснил, что трубы холодного водоснабжения имеют сертификацию для пищевых целей, тогда как горячая вода способна вымывать из труб микропластик, загрязнения и металлы. Использование холодной воды из-под крана — более безопасный выбор для кухни, отметил он.

Ранее доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко заявил, что питьевая вода в открытом кувшине при жаре сохраняется не более одного-двух дней. По его словам, срок годности зависит от начального уровня бактерий и внешних условий.

Кроме того, кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов посоветовал летом отказаться от заказа суши и роллов через доставку. По его словам, в жару быстрее всего портятся продукты с высоким содержанием белка и влаги.