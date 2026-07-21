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21 июля 2026 в 12:26

Химик объяснил, какие блюда лучше не заказывать летом в доставке

Химик Дорохов: летом не стоит заказывать суши и роллы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летом лучше не заказывать в доставке суши и роллы, рассказал RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он отметил, что в жару быстрее всего портятся продукты с высоким содержанием белка и влаги.

При температуре воздуха выше +30 °C бактерии начинают активно размножаться уже в течение первого часа. Наибольшую опасность представляют сальмонеллы, листерии, стафилококки и другие бактерии, которые способны быстро увеличивать свою численность в богатых белком продуктах, — рассказал Дорохов.

Химик подчеркнул, что некоторые микроорганизмы вырабатывают токсины — они могут вызвать пищевое отравление. По его словам, термосумки лишь замедляют нагрев продуктов, но не заменяют холодильное оборудование.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что в жаркую погоду лучше отказаться от кофе, так как этот напиток не утолит жажду. Специалист подчеркнул, что лучше всего помогает восполнить баланс вода.

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