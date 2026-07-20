Кардиолог назвал напиток, который лучше не употреблять в жару Кардиолог Кондрахин: в жару лучше отказаться от кофе

В жаркую погоду лучше отказаться от кофе, так как этот напиток не утолит жажду, предупредил терапевт и кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В разговоре с RT специалист подчеркнул, что лучше всего помогает восполнить баланс вода. Он отметил, что чем больше кофеина попадает в организм, тем сильнее потеет человек.

Правильнее пить, конечно, воду. Но чай напитывает водой несколько лучше кофе, потому что кофеин из чая в организм поступает медленнее. Так как в чае находится танин, который блокирует быстрый переход кофеина в организм, — пояснил кардиолог.

Он добавил, что в жару нужно выпить 30–40 мл воды на килограмм массы тела. Иногда этот объем можно увеличивать до 50–80 мл, отметил Кондрахин.

При этом надо учитывать, что воду надо принимать маленькими глотками и она должна быть теплой. В противном случае, если мы быстро выпьем воду, то она «проскочит» и не успеет усвоиться, — заключил специалист.

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