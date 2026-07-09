Врач рассказала, как не спутать обморок на жаре и инсульт Врач Малышева: инсульт от обморока можно отличить по онемению конечностей

При инсульте, в отличие от обморока на жаре, возникают неврологические симптомы — в частности, у человека могут появиться онемение конечностей с одной стороны тела, асимметрия лица, нарушение речи, проблемы с мимикой и движением, рассказала «Газете.Ru» кардиолог Елена Малышева. Человек в таком опасном состоянии может говорить невнятно и вовсе не понимать речь окружающих. Инсульт часто путают с перегревом из-за резкой внезапной слабости, возникающей в обоих случаях.

Тепловое истощение, обморок и даже тепловой удар могут напоминать инсульт. Из-за этого окружающие иногда теряют драгоценное время, пытаясь «отпоить водой» человека, которому на самом деле нужна экстренная медицинская помощь. Если человеку стало плохо на улице в жаркий день, окружающие автоматически связывают это с перегревом. Но жара не исключает инсульт — наоборот, высокая температура воздуха, обезвоживание и сгущение крови могут повышать риск сосудистых катастроф, — предупредила Малышева.

Она уточнила, что в предобморочном состоянии люди, как правило, ощущают слабость, головокружение, потемнение в глазах, шум в ушах и холодный пот. Врач отметила, что человека, которому резко стало плохо, нужно попросить улыбнуться, поднять руки и произнести простую фразу. Если у него возникли трудности с такими действиями, следует немедленно вызвать скорую помощь, уложить его, расстегнуть тугую одежду и обеспечить доступ свежего воздуха.

Ранее диетолог и нутрициолог Ольга Кондратенко заявила, что у некоторых россиян летом повышается риск инфаркта и инсульта. По ее словам, в группе риска люди с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением.