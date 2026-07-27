Кардиолог объяснила, как часто нужно сдавать анализ на холестерин Кардиолог Паукова: проверять уровень холестерина следует раз в пять лет

Сдавать анализ на холестерин следует раз в пять лет, заявила РИА Новости врач — кардиолог-липидолог Екатерина Паукова. По ее словам, периодичность сдачи этого анализа зависит от возраста и факторов риска, но в общем случае начать проверять его целесообразно с 25 лет.

Здоровым людям без отягощенного анамнеза достаточно проверять холестерин раз в пять лет, начиная с 25 лет. С возрастом это стоит делать чаще: мужчинам после 40 лет и женщинам после 50 — раз в один-два года, а после 65 лет — ежегодно, — отметила эксперт.

Кроме холестерина стоит следить и за давлением, поскольку оно тоже увеличивает риск инфаркта и инсульта, добавила медик. Но в отличие от анализа крови, контролировать его можно постоянно. Например, с помощью умного тонометра, который может передавать показания врачу через мобильное приложение, резюмировала Паукова.

До этого стало известно, что отказ от жирных и копченых продуктов поможет снизить уровень «плохого» холестерина. Помимо всего прочего важно соблюдать 150 минут физической нагрузки в неделю для поддержания здоровья. Эти меры помогут снизить риск развития атеросклероза.