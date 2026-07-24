Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 11:59

Диетолог назвала анализы, которые важно сдать при проблемах с похудением

Диетолог Дербенева: при проблемах с похудением нужно сдать общий анализ крови

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При проблемах с похудением нужно сдать общий анализ крови и мочи, посоветовала в беседе с aif.ru кардиолог-диетолог Светлана Дербенева. Она отметила, что можно также пройти исследование гормонального и липидного профилей.

Общий анализ крови позволяет обнаружить анемию и воспаления в организме, а анализ мочи — исключить проблемы с мочевыделительной системой, напомнила Дербенева. Она добавила, что расширенный биохимический анализ крови помогает обнаружить сбои в работе важных органов, в том числе почек и печени. Кроме того, он отображает уровень глюкозы.

На основе липидного профиля можно оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний и при необходимости скорректировать диету. Гормональный профиль, в свою очередь, отображает состояние щитовидной железы. Помимо этого, можно пройти коагулограмма — комплексный анализ крови, показывающий склонность к тромбообразованию.

Ранее фитнес-эксперт, тренер Эмиль Халимов рассказал, что при похудении стоит убрать из рациона так называемый жидкий сахар в виде газировок и пакетированных напитков, а также алкоголь, колбасы и выпечку. Специалист подчеркнул, что сладкие напитки можно заменить какао на молоке, водой с лимоном или чаем без добавления сахара.

Здоровье
анализы
врачи
похудение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил, чем опасен запрет соцсетей для подростков
«Росатом» заявил о нарастании озлобленности ударов ВСУ по Энергодару
Шесть человек погибли при ракетной атаке на предприятие в Кирове
МакSим госпитализировали после трагического события в ее семье
Пьяный мужчина за рулем иномарки сбил подростков на питбайке
Захарова жестко ответила Маску после слов о российских войсках
Жителей трех парадных эвакуировали на Олеко Дундича в Петербурге
В Братске опровергли слухи о гашении вечного огня
«Точно не поддержу»: Дворкович высказался о кандидате на пост главы FIDE
Мать и отчим насиловали четверых детей: подробности дела из Нижней Салды
В Петербурге обнаружили схему выдачи поддельных патентов для мигрантов
Россиянам назвали профессии, в которых быстрее всего растут зарплаты
Диетолог предупредила, кому опасно есть дыню
Обстановка в Крыму 24 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Невролог назвал факторы, способствующие развитию инсульта
Китай ответил на санкции Евросоюза
Минобороны Испании показало кадры масштабных пожаров в Мадриде
«У меня истерика»: Пригожин о запрете песен Паулса в Латвии
Жена и дочь известного политика утонули при попытке спасти ребенка
В Минобороны России рассказали об ударах по украинским портам
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.