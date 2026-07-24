Диетолог назвала анализы, которые важно сдать при проблемах с похудением Диетолог Дербенева: при проблемах с похудением нужно сдать общий анализ крови

При проблемах с похудением нужно сдать общий анализ крови и мочи, посоветовала в беседе с aif.ru кардиолог-диетолог Светлана Дербенева. Она отметила, что можно также пройти исследование гормонального и липидного профилей.

Общий анализ крови позволяет обнаружить анемию и воспаления в организме, а анализ мочи — исключить проблемы с мочевыделительной системой, напомнила Дербенева. Она добавила, что расширенный биохимический анализ крови помогает обнаружить сбои в работе важных органов, в том числе почек и печени. Кроме того, он отображает уровень глюкозы.

На основе липидного профиля можно оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний и при необходимости скорректировать диету. Гормональный профиль, в свою очередь, отображает состояние щитовидной железы. Помимо этого, можно пройти коагулограмма — комплексный анализ крови, показывающий склонность к тромбообразованию.

Ранее фитнес-эксперт, тренер Эмиль Халимов рассказал, что при похудении стоит убрать из рациона так называемый жидкий сахар в виде газировок и пакетированных напитков, а также алкоголь, колбасы и выпечку. Специалист подчеркнул, что сладкие напитки можно заменить какао на молоке, водой с лимоном или чаем без добавления сахара.