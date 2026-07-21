Нутрициолог назвала основные препятствия на пути к похудению

Употребление выпечки, сладостей, напитков с сахаром и даже манной каши на завтрак существенно замедляет процесс похудения, заявила в беседе с perm.aif.ru нутрициолог Валерия Рыжова. В подобных приемах пищи нет белка и полезных жиров, зато есть обилие быстрых углеводов. Привычка есть блюда азиатской кухни на обед — еще одно неочевидное препятствие на пути к стройности.

Кажется, что [выпечка на завтрак] раз в две недели не повредит. Но, во-первых, сами не заметите, как круассан и бутерброды войдут в меню сначала раз в неделю, а потом и чаще. При этом можно свято верить, что сегодня — исключение, хотя неполезная еда давно стала нормой. Желания вести здоровый образ жизни, как правило, хватает для того, чтобы не заходить в заведения с фастфудом. Но над азиатской кухней витает аура низкокалорийности и полезности. На самом деле калорий в такой еде достаточно много, при этом в ней мало белка, а в рис порой добавляется сахар, — предупредила Рыжова.

Другими распространенными ошибками она назвала выбор макарон или пиццы на ужин, а также употребление алкоголя. Эти блюда не содержат полезных жиров и белков, зато полны углеводов. Спиртные напитки, в свою очередь, добавляют «пустые» калории и замедляют обмен веществ, предупредила специалист.

Ранее фитнес-эксперт, тренер Эмиль Халимов рассказал, что при похудении стоит убрать из рациона так называемый жидкий сахар в виде газировок и пакетированных напитков, а также алкоголь, колбасы и выпечку. Специалист подчеркнул, что сладкие напитки можно заменить какао на молоке, водой с лимоном или чаем без добавления сахара.