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13 июля 2026 в 17:04

Тренер перечислил продукты, которые лучше убрать из рациона при похудении

Тренер Халимов: при похудении лучше убрать из рациона сладкие газировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При похудении стоит убрать из рациона так называемый жидкий сахар в виде газировок и пакетированных напитков, а также алкоголь, колбасы и выпечку, посоветовал фитнес-эксперт тренер Эмиль Халимов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что сладкие напитки можно заменить какао на молоке, водой с лимоном или чаем без добавления сахара.

Самый коварный враг новичка — это жидкий сахар. Сладкая газировка, пакетированные соки и кофейные напитки с сиропами добавляют к дневному рациону 300 и даже 500 килокалорий, при этом чувства сытости не дают вовсе. Час на беговой дорожке сжигает около 400 килокалорий, то есть один большой латте с карамелью способен обнулить всю тренировку. Замените такие напитки водой с лимоном, чаем без сахара или какао на молоке без добавок, и разница в объеме талии станет заметна уже через три недели. Кроме того, булочки с корицей, круассаны и печенье сочетают быстрые углеводы с жиром, — поделился тренер.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, что людям с хроническими болезнями ЖКТ, печени и почек нельзя есть покупные сосиски и сардельки. Он отметил, что полезными могут быть исключительно домашние изделия, приготовленные из натурального фарша с умеренным добавлением соли, перца, чеснока и лука.

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