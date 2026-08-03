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03 августа 2026 в 21:12

США сохранили главенство в миссии НАТО по Украине вопреки заявлениям

США сохранили командование миссией НАТО по координации помощи Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты сохранили руководство миссией Североатлантического альянса по координации военной помощи на Украине (NSATU), следует из опубликованного в соцсети X заявления председателя Военного комитета НАТО американского адмирала Джузеппе Каво Драгоне. Отмечается, что Вашингтон и Альянс заявляли о постепенной передаче командных функций европейским партнерам.

Драгоне рассказал, что миссию возглавит генерал-лейтенант Гийом Бопэр. О назначении американского военного на должность также сообщали в Пентагоне.

Сегодня в Висбадене (Германия. — NEWS.ru) командование миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке Украины сменило руководителя. <…> Добро пожаловать, генерал-лейтенант Гийом Бопэр. Вы принимаете командование миссией, которая имеет важное значение, — заявил Драгоне.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Соединенные Штаты продвигаются в переговорах с Украиной по вопросам совместного производства зенитных ракетных систем Patriot. По его словам, тема обсуждалась на встречах в Анкаре и Киеве.

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