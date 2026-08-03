США сохранили главенство в миссии НАТО по Украине вопреки заявлениям США сохранили командование миссией НАТО по координации помощи Украине

Соединенные Штаты сохранили руководство миссией Североатлантического альянса по координации военной помощи на Украине (NSATU), следует из опубликованного в соцсети X заявления председателя Военного комитета НАТО американского адмирала Джузеппе Каво Драгоне. Отмечается, что Вашингтон и Альянс заявляли о постепенной передаче командных функций европейским партнерам.

Драгоне рассказал, что миссию возглавит генерал-лейтенант Гийом Бопэр. О назначении американского военного на должность также сообщали в Пентагоне.

Сегодня в Висбадене (Германия. — NEWS.ru) командование миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке Украины сменило руководителя. <…> Добро пожаловать, генерал-лейтенант Гийом Бопэр. Вы принимаете командование миссией, которая имеет важное значение, — заявил Драгоне.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Соединенные Штаты продвигаются в переговорах с Украиной по вопросам совместного производства зенитных ракетных систем Patriot. По его словам, тема обсуждалась на встречах в Анкаре и Киеве.