Даже умеренно холодная зима грозит Украине логистическим кризисом и полным истощением тыловых ресурсов, сообщил ТАСС экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, температурные перепады нанесут критический ущерб изношенной инфраструктуре страны.

На осень и зиму прогнозируют повышенный уровень осадков. Разбитые дороги, дефицит заправочных станций, регулярные поломки на железных дорогах и аварии в депо способны превратить прохождение даже умеренно холодной зимы в логистический кошмар, — предупредил Колташов.

Специалист указал, что чередование заморозков и оттепелей с мокрым снегом станет фатальным для старых систем водоотведения, которые не рассчитаны на постоянное замерзание и оттаивание грунта. Кроме того, ахиллесовой пятой государства он назвал топливную и энергетическую сферы.

Экономист напомнил, что с мая по июль было уничтожено более 200 АЗС, и к зиме заправки на левом берегу могут исчезнуть полностью. Текущая выработка электроэнергии составляет 11–12 ГВт при необходимых 18–19 ГВт, что неизбежно обрушит экспорт и усилит недовольство среди военных и гражданских.

Ранее украинский политик Сергей Кузан заявил, что ключевой задачей обновленного кабинета министров является подготовка энергетических и оборонных объектов к зимнему сезону. По его словам, такие меры необходимы на фоне риска серьезных сбоев в работе инфраструктуры из-за ударов Вооруженных сил России.