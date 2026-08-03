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03 августа 2026 в 14:34

«Будут отвечать»: грядущая зима напугала Зеленского

Зеленский оценит подготовку к зиме на заседании СНБО

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Совет национальной безопасности и обороны Украины на предстоящей неделе проведет специальное заседание для проверки хода подготовки регионов и общин к зимнему периоду, сообщил президент Владимир Зеленский на совещании с украинскими послами. По его словам, на основе этого анализа будут сформулированы внешнеполитические задачи, передает ТСН.

На этой неделе будет специальный формат СНБО для оценки того, как выполняются или не выполняются планы устойчивости для областей, для наших общин. Будут отвечать те, кто не выполняет. Соответственно, на основе этого анализа мы дадим задачи в сфере внешних отношений нашего государства, — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский сообщил на встрече с украинскими послами о назначении Игоря Клименко на пост секретаря СНБО. До этого он занимал пост главы Министерства внутренних дел страны.

Кроме того, украинский президент признал, что грядущий зимний период станет для страны тяжелым испытанием. Он также отметил, что в связи с подготовкой к отопительному сезону принял решение о смене руководителя кабинета министров.

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