«Может быть жестко»: Зеленский предупредил украинцев о сложной зиме Зеленский признал, что сменил главу правительства из-за ожидания тяжелой зимы

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News признал, что предстоящая зима на Украине будет сложной. Он добавил, что из-за подготовки к зиме принял решение сменить главу правительства.

Прежде всего нам пришлось подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может вообразить, какой будет зима. Конечно, может быть жестко, — сказал Зеленский.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Украина не готова к наступлению зимы ни в плане обеспеченности газом, ни углем. По его оценкам, газа заготовлено лишь около 7 млрд кубических метров, что составляет примерно половину от необходимого минимума для теплой зимы.

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