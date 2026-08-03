Число пострадавших при атаке ВСУ на Архипо-Осиповку снова увеличилось

Число пострадавших при атаке ВСУ на Архипо-Осиповку снова увеличилось Число пострадавших при атаке ВСУ на Архипо-Осиповку выросло до 47

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Архипо-Осиповку под Геленджиком, по уточненным данным, составило 47 человек, сообщил глава города Алексей Богодистов в мессенджере МАКС. Погибли шесть человек, трое из которых дети.

Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадало, шесть погибло, — написал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что атака в поселке Архипо-Осиповка — это циничное и бесчеловечное преступление. Глава региона пообещал помочь всем пострадавшим и семьям погибших.

Украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике. Обломки дронов обрушились в курортном поселке Архипо-Осиповка к югу от города. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили по школе в селе Водяное. В результате атаки были повреждены фасад здания и оконное остекление. Пострадавших нет.