Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 15:08

Число пострадавших при атаке ВСУ на Архипо-Осиповку снова увеличилось

Число пострадавших при атаке ВСУ на Архипо-Осиповку выросло до 47

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Архипо-Осиповку под Геленджиком, по уточненным данным, составило 47 человек, сообщил глава города Алексей Богодистов в мессенджере МАКС. Погибли шесть человек, трое из которых дети.

Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадало, шесть погибло, — написал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что атака в поселке Архипо-Осиповка — это циничное и бесчеловечное преступление. Глава региона пообещал помочь всем пострадавшим и семьям погибших.

Украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике. Обломки дронов обрушились в курортном поселке Архипо-Осиповка к югу от города. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили по школе в селе Водяное. В результате атаки были повреждены фасад здания и оконное остекление. Пострадавших нет.

Регионы
Геленджик
атаки ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила о неожиданном вреде шоколада для сердца
Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с раненными при ударе БПЛА детьми
Захарова назвала атаку на Геленджик делом террористического формирования
Врач перечислила преимущества грудного вскармливания
Захарова указала на причастность НАТО и ЕС к атаке на Геленджик
«С ума сойдет»: Кузнецов о вероятности перехода Слуцкого в Медиалигу
Еще четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область
Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева
Кошмарившую бизнесменов банду рэкетиров отправили в колонию
Французский защитник Муйоколо будет выступать за «Балтику»
У многодетной матери забрали детей из-за антисанитарии
Диетолог назвала смертельную опасность немытых арбузов
Киев запугивает итальянцев? Теракт в Москве: версия МИД, новости 3 августа
Раскрыто, сколько детей в Москве назвали в честь древнегреческих героев
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам
Названы главные правила безопасной покупки БАДов
Россиянин случайно застрелил друга, целясь в бывшую девушку из ревности
Пенсионер погиб во время сплава по сибирской реке
Кузнецов раскрыл, кого будет тренировать Слуцкий после отъезда из Китая
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.