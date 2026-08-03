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03 августа 2026 в 15:48

Белоусов обратился к бойцам «Севера» после освобождения Белого Колодезя

Белоусов поздравил бойцов «Севера» с освобождением харьковского Белого Колодезя

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО
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Бойцы личного состава 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка, не жалея жизни, отстаивают интересы РФ, заявил министр обороны России Андрей Белоусов и поздравил их с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области. По его словам, противник понес потери и отступил на запад.

Поздравляю личный состав соединений с успешным выполнением боевой задачи. В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на запад. <…> Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках, — говорится в телеграмме.

Министр поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение долга по защите страны. Он выразил уверенность, что стойкость и профессионализм российских бойцов обеспечат безопасность России.

Ранее командир боевой машины группировки войск «Восток» с позывным Юрист рассказал, что сумел избежать ранения при атаке украинского FPV-дрона во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области благодаря двери. Во время продвижения он потерял бдительность и заметил дрон, после чего успел забежать в заброшенное здание и закрыть за собой дверь.

Власть
Андрей Белоусов
Харьковская область
освобождения
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