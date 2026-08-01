Белоусов рассказал о продвижении российских подразделений в Запорожье Белоусов поздравил военных с освобождением Любицкого в Запорожье

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Глава ведомства отметил, что российские подразделения продолжают продвижение на Запорожском направлении. По его словам, освобождение населенного пункта стало символом отваги и стойкости военнослужащих и должно войти в историю боевых достижений соединения.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е. А. Щаденко с освобождением населенного пункта Любицкое Запорожской области, — отмечается в сообщении.

Белоусов также заявил, что личный состав бригады в ходе специальной военной операции выполняет задачи на наиболее сложных направлениях, проявляя храбрость и мужество. Он добавил, что слаженные действия штурмовых подразделений позволяют продвигаться вперед на Запорожском направлении.

Ранее Белоусов в поздравительной телеграмме в связи с освобождением населенного пункта Светлое в ДНР сообщил, что Вооруженные силы России уверенно продвигаются на Добропольском направлении. Глава ведомства отметил, что российские военнослужащие шаг за шагом приближают победу.