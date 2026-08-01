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01 августа 2026 в 16:48

Раскрыто, кого поблагодарил Лихачев за спасение экипажа судна «Янина»

Лихачев поблагодарил моряков из Египта за помощь в спасении экипажа «Янины»

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Глава Росатома Алексей Лихачев выразил благодарность летчикам морской авиации Черноморского флота и интернациональной команде египетского судна Delphinus за спасение экипажа теплохода «Янина», затонувшего после украинской атаки, передает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций госкорпорации. Все 17 моряков с затонувшего судна живы и чувствуют себя нормально, отметил он.

Все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно. Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Вертолетчикам — большое спасибо! Также со своей стороны хочу искренне поблагодарить интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном — гражданином [Арабской] Республики Египет, — сказал Лихачев.

Ранее он квалифицировал нападение Вооруженных сил Украины на теплоход «Янина» как пиратство и морской разбой. Глава ведомства подчеркнул, что контейнеровоз был гражданским судном, перевозившим исключительно мирные товары по международным морским путям.

До этого в пресс-службе Росатома информировали, что сухогруз «Янина», принадлежавший группе FESCO, затонул в черноморских водах на удалении 130 морских миль (240 километров) от порта Новороссийск. Транспорт подвергся ночной атаке с применением украинских морских беспилотников, вследствие чего получил фатальные разрушения и ушел на дно.

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