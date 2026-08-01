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01 августа 2026 в 13:37

«Пиратство»: Лихачев жестко высказался об ударе ВСУ по судну «Янина»

Лихачев назвал пиратством удар ВСУ по судну «Янина» в Черном море

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал актом пиратства и морского разбоя атаку Вооруженных сил Украины на теплоход «Янина», который принадлежит компании FESCO (входит в структуру госкорпорации), передает РИА Новости. Глава ведомства указал, что судно являлось гражданским контейнеровозом, следовавшим по международным водам с мирными грузами.

Подчеркну: это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно, — сказал он.

Ранее в пресс-службе Росатома сообщили, что теплоход «Янина» компании FESCO затонул в акватории Черного моря в 130 морских милях (240 км) от Новороссийска. Судно было атаковано морскими дронами ВСУ в ночное время, получило критические повреждения и полностью погрузилось под воду.

Позже в транспортной группе FESCO сообщили, что весь экипаж сухогруза «Янина» — 17 человек — выжил после удара со стороны ВСУ в черноморской акватории. По сведениям перевозчика, никто из моряков не получил повреждений. Команду оперативно сняли с борта и обеспечили всей требуемой помощью.

Россия
Черное море
Алексей Лихачев
Росатом
суда
атаки ВСУ
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