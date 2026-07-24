Росатом заявил о нарастании озлобленности ударов ВСУ по Энергодару Лихачев: целенаправленная озлобленность ударов ВСУ по Энергодару нарастает

Целенаправленная озлобленность ударов ВСУ по Энергодару нарастает, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости. По его словам, в городе все чаще фиксируются атаки противника на гражданские объекты.

Целенаправленная озлобленность, античеловечность ударов по Энергодару, к великому сожалению, нарастает, — заявил Лихачев.

Ранее стало известно, что мужчина, пострадавший при ударе украинских БПЛА по магазину в Энергодаре Запорожской области, скончался в медико-санитарной части. По данным мэра города Максима Пухова, смерть пациента наступила в результате тяжелых ранений.

До этого в Энергодаре в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. Атака вражеских дронов произошла спустя двое суток после встречи с представителями МАГАТЭ. ВСУ также нанесли удар по двум магазинам, неработающему отделению банка, пожарной части МЧС России и медицинской санитарной части в Энергодаре.