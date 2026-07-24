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24 июля 2026 в 13:32

Прокуратура ФРГ нашла заказчика диверсии на «Северных потоках»

Прокуратура Германии назвала Украину причастной к подрыву «Северных потоков»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Прокуратура Германии считает, что диверсия на газопроводах «Северный поток» была совершена по указанию украинских государственных органов, заявил адвокат Никола Канестрини, сославшись на обвинительное заключение. В документе говорится о наличии достаточных оснований для таких подозрений, передает РИА Новости.

В обвинительном заключении утверждается, что «имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством, — говорится в заявлении.

Взрывы на „Северном потоке — 1“ и „Северном потоке — 2“ произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключали версию целенаправленной диверсии на трубопроводах.

Ранее гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в участии в подрыве газопроводов „Северные потоки“, заявил, что на момент совершения преступления он служил в ВСУ и работал на СБУ. Согласно обвинительному заключению Генпрокуратуры Германии, мужчина сделал это признание во время телефонного разговора с супругой.

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