Прокуратура ФРГ нашла заказчика диверсии на «Северных потоках»

Прокуратура Германии считает, что диверсия на газопроводах «Северный поток» была совершена по указанию украинских государственных органов, заявил адвокат Никола Канестрини, сославшись на обвинительное заключение. В документе говорится о наличии достаточных оснований для таких подозрений, передает РИА Новости.

В обвинительном заключении утверждается, что «имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством, — говорится в заявлении.

Взрывы на „Северном потоке — 1“ и „Северном потоке — 2“ произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключали версию целенаправленной диверсии на трубопроводах.

Ранее гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в участии в подрыве газопроводов „Северные потоки“, заявил, что на момент совершения преступления он служил в ВСУ и работал на СБУ. Согласно обвинительному заключению Генпрокуратуры Германии, мужчина сделал это признание во время телефонного разговора с супругой.