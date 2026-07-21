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21 июля 2026 в 20:52

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец сделал признание

N-tv: обвиняемый по делу «Северных потоков» украинец заявил о работе на СБУ

Фото: РИА Новости
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Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в участии в подрыве газопроводов «Северные потоки», заявил, что на момент совершения преступления он служил в ВСУ и работал на СБУ, сообщил телеканал N-tv. Согласно обвинительному заключению Генпрокуратуры Германии, украинец сделал это признание во время телефонного разговора с супругой.

Журнал Stern получил доступ к документу, в котором содержатся указания на причастность украинских госструктур к подрыву газопроводов. При этом отмечается, что следователи имеют только косвенные улики против Кузнецова.

В ходе беседы с женой украинец пожаловался, что чувствует себя «брошенным» своей страной. Он также говорил о желании связаться со своим «командиром» по имени Роман, который, как предполагается, может быть Романом Червинским — фигурой в украинских спецслужбах. После ареста Кузнецова Червинский заявлял, что на момент инцидента тот был его подчиненным.

Ранее основательница партии ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо вызвать в ФРГ для разъяснений в рамках расследования подрывов «Северных потоков». Она потребовала выяснить, было ли это военное преступление одобрено украинским руководством.

Европа
Германия
Северные потоки
подрывы
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