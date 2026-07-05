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05 июля 2026 в 19:16

Зеленского хотят привлечь к ответу за «Северные потоки»

Вагенкнехт: Зеленского нужно вызвать в ФРГ для объяснений по «Северным потокам»

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президента Украины Владимира Зеленского необходимо вызвать в ФРГ для разъяснений в рамках расследования подрывов «Северных потоков», заявила основательница партии ССВ Сара Вагенкнехт в соцсети Х. Она потребовала политическое разъяснение: было ли это военное преступление одобрено украинским руководством.

Для разъяснений ландтаг в Шверине также должен вызвать Зеленского, — написала Вагенкнехт.

Ранее генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинения против гражданина Украины, подозреваемого в причастности к диверсиям на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Отмечалось, что мужчина разрабатывал план диверсии вместе с сообщниками по поручению украинских госструктур.

До этого сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Украина должна выплатить Германии репарации за подрыв газопроводов «Северный поток». По ее мнению, Киев обязан разъяснить обстоятельства произошедшего и возможную степень своей причастности к инциденту.

Ранее заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции АДГ в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что в ФРГ сохраняется интерес к возможному возобновлению работы «Северных потоков». Он отметил, что варианты решения этого вопроса следует рассматривать уже сейчас.

Европа
Германия
Сара Вагенкнехт
Владимир Зеленский
Северные потоки
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