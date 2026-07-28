Мирошник раскрыл число погибших из-за атак ВСУ за неделю

За неделю с 20 по 26 июля в результате атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, еще 435 человек получили ранения, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Всего за этот период пострадали 492 мирных жителя.

Среди раненых были 14 несовершеннолетних, среди погибших оказались семь детей, уточнил дипломат. Также посол сообщил, что за прошедшие семь дней ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 7195 боеприпасов.

Ранее Мирошник рассказал, что обмен телами погибших между Россией и Украиной показывает несоответствие заявлений Киева о потерях российской стороны. По словам дипломата, Киев не может передать такое количество тел ВС РФ, которое соответствовало бы его заявлениям о масштабах потерь.

До этого депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев рассказал, что Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. По его словам, украинской стороне передан 501 погибший, а российской возвращен 31.