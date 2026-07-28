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28 июля 2026 в 05:32

Мирошник раскрыл ложь Украины после обмена телами с РФ

Мирошник заявил, что обмен телами опровергает заявления Киева о потерях России

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Обмен телами погибших между Россией и Украиной показывает несоответствие заявлений Киева о потерях российской стороны, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, Киев не может передать такое количество тел ВС РФ, которое соответствовало бы ее заявлениям о масштабах потерь.

Для думающих людей станет очевидно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза. Но они не в состоянии этого сделать, — сказал Мирошник.

Он также заявил, что украинская сторона, по его словам, ограничивается заявлениями о больших потерях России. Вот только Киев не приводит подтверждений, объясняя это военной тайной, заключил Мирошник.

Ранее депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев рассказал, что Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. По его словам, украинской стороне передан 501 погибший, а российской возвращен 31.

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