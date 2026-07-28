Стоматолог объяснила, чем опасен запущенный кариес

Запущенный кариес повышает вероятность возникновения общесоматических заболеваний, заявила NEWS.ru ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова. По словам врача, также существует риск развития пульпита и периодонтита.

Кариес является самым распространенным стоматологическим заболеванием. Его самые частые осложнения — пульпит и периодонтит. Пульпит — это воспаление сосудисто-нервного пучка внутри зуба. При таком диагнозе зуб реагирует на температурные раздражители, пульсирует, болит по ночам. Периодонтит — это раздражение тканей, которые окружают верхушку корня зуба. Человека беспокоят боли при накусывании, чувство выросшего зуба, нередко отек. Плюс кариес является источником патогенных микроорганизмов, которые могут распространяться по организму и повышать риск развития общесоматических недугов, — предупредила Хритова.

Она подчеркнула, что пульпит и периодонтит лечат эндодонтически, удаляя сосудисто-нервный пучок из зуба. При этом, по словам врача, процедура долгая, болезненная и дорогая. Стоматолог отметила, что устранять осложнения кариеса всегда сложнее и дороже, поэтому главная задача — предотвращать его.

Ранее стоматолог Владимир Михайлов заявил, что чистить зубы следует до завтрака. При этом, по его словам, долгое время было распространено противоположное мнение.