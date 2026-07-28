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28 июля 2026 в 05:30

Стоматолог объяснила, чем опасен запущенный кариес

Стоматолог Хритова: запущенный кариес повышает риск общесоматических заболеваний

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Запущенный кариес повышает вероятность возникновения общесоматических заболеваний, заявила NEWS.ru ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова. По словам врача, также существует риск развития пульпита и периодонтита.

Кариес является самым распространенным стоматологическим заболеванием. Его самые частые осложнения — пульпит и периодонтит. Пульпит — это воспаление сосудисто-нервного пучка внутри зуба. При таком диагнозе зуб реагирует на температурные раздражители, пульсирует, болит по ночам. Периодонтит — это раздражение тканей, которые окружают верхушку корня зуба. Человека беспокоят боли при накусывании, чувство выросшего зуба, нередко отек. Плюс кариес является источником патогенных микроорганизмов, которые могут распространяться по организму и повышать риск развития общесоматических недугов, — предупредила Хритова.

Она подчеркнула, что пульпит и периодонтит лечат эндодонтически, удаляя сосудисто-нервный пучок из зуба. При этом, по словам врача, процедура долгая, болезненная и дорогая. Стоматолог отметила, что устранять осложнения кариеса всегда сложнее и дороже, поэтому главная задача — предотвращать его.

Ранее стоматолог Владимир Михайлов заявил, что чистить зубы следует до завтрака. При этом, по его словам, долгое время было распространено противоположное мнение.

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