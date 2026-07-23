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23 июля 2026 в 16:43

Стоматолог поставил точку в споре о правильной чистке зубов с утра

Стоматолог Михайлов: чистить зубы лучше до завтрака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чистить зубы лучше до завтрака, предупредил врач-стоматолог Владимир Михайлов. В разговоре с «Чемпионатом» специалист напомнил, что уже долгое время доминировало обратное мнение. Но, по словам врача, оптимальная схема выглядит иначе: перед завтраком стоит почистить зубы фторсодержащей пастой, чтобы создать защитную пленку, а после приема пищи просто прополоскать рот водой.

Чистите зубы до завтрака, полощите рот после, обучайтесь домашней гигиене и проходите профессиональную — это лучшая стратегия сохранения здоровья зубов, — посоветовал стоматолог.

Ранее стоматолог Татьяна Сагитдинова рассказала, что неправильная техника при чистке зубов может обернуться не только истончением эмали, но и серьезными травмами мягких тканей. По ее словам, многие пациенты ошибочно полагают, что чем сильнее давление на щетку и чаще процедура, тем лучше для здоровья, однако такой подход часто приводит к противоположным результатам.

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