Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 28 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 28 июля

Силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили 11 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб. Число сбитых за ночь БПЛА достигло 45 единиц.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака 11 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Кроме того, силы противовоздушной обороны в ходе отражения атаки ВСУ сбили два беспилотника в Балаклавском районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в МАКСе.

Развожаев уточнил, что военные уничтожают беспилотники с помощью различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия. Губернатор рекомендовал жителям и гостям города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Также шесть мирных жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ, написал в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. В Ворошиловском районе Донецка ранения получил мужчина 1981 года рождения.

В селе Коммуна городского округа Дебальцево в результате атаки на автомобиль пострадал мужчина 2005 года рождения. Еще два человека получили ранения на автодороге Дебальцево — Светлодарск. По данным Пушилина, также пострадали женщина 1974 года рождения и мужчина 1975 года рождения.

Также в Приморском районе Мариуполя пострадала женщина 1950 года рождения. В Великоновоселковском муниципальном округе ранения получил мужчина 1991 года рождения.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО Минобороны России уничтожили над Пензой два беспилотника, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате атаки жертв и разрушений не зафиксировано.

«Силами ПВО Минобороны России над Пензой сбито два вражеских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал Мельниченко.

Кроме того, в Ростове-на-Дону после воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале. По его словам, для эвакуированных жителей также направили автобусы, которые используются в качестве временных пунктов обогрева.

«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — написал Скрябин.

Также в результате атаки на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте.

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