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27 июля 2026 в 22:02

Шесть человек пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Шесть мирных жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ, написал в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. В Ворошиловском районе Донецка ранения получил мужчина 1981 года рождения.

В селе Коммуна городского округа Дебальцево в результате атаки на автомобиль пострадал мужчина 2005 года рождения. Еще два человека получили ранения на автодороге Дебальцево — Светлодарск. По данным Пушилина, также пострадали женщина 1974 года рождения и мужчина 1975 года рождения.

Также в Приморском районе Мариуполя пострадала женщина 1950 года рождения. В Великоновоселковском муниципальном округе ранения получил мужчина 1991 года рождения.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, в результате атак повреждены жилой дом, четыре объекта гражданской инфраструктуры, семь грузовых и 20 легковых автомобилей. Повреждения зафиксированы в Донецке, Горловке, Мариуполе, Снежном, Докучаевске, Дебальцево, а также в Волновахском, Великоновоселковском, Старобешевском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее сообщалось, что свыше сотни мирных жителей, пострадавших в результате атак ВСУ, находятся на лечении в больницах Белгородской области. По информации местных властей, 12 пациентов лежат в реанимации.

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