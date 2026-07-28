Драпатый и Зеленский добьют Украину: они нашли способ уничтожить страну

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым командованием ВСУ две приоритетные задачи: ужесточение мобилизации и усиление системы противовоздушной обороны. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: и то и другое обойдется Киеву очень дорого и поставит под угрозу само существование республики. Почему поручения Зеленского невозможно выполнить и как это сыграет на руку России — в материале NEWS.ru.

Что сказал Зеленский о ВСУ

Владимир Зеленский дал интервью британскому каналу Sky News, в котором назвал вызовы, стоящие перед новым командованием украинской армии. Один из них, по его словам, заключается в поиске «другого подхода» к мобилизации.

«Нам нужны новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием», — отметил президент.

Он напомнил о конфликте экс-главы украинского МО Михаила Федорова и бывшего главкома вооруженными силами Александра Сырского. По словам Зеленского, именно отсутствие диалога в итоге привело к увольнению обоих с их должностей.

Второй ключевой задачей для армии глава республики назвал усиление противовоздушной обороны. При этом Зеленский обратил внимание, что Украина испытывает острую нехватку противоракетных систем и боеприпасов к ним.

Владимир Зеленский Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сможет ли Украина усилить ПВО

Киев не раз указывал на дефицит средств ПВО — в очередной раз этот вопрос поднимался во время переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в начале июля. Последний пообещал передать Украине лицензию, которая позволит стране самостоятельно производить ракеты-перехватчики для комплексов Patriot.

Однако бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен: этот проект Киеву ничего не даст. По его словам, в Соединенных Штатах около 40 подрядчиков производят компоненты для этих ракет.

«Они что, будут их выпускать и все поставлять на Украину? К тому же тут потребуются [китайские] редкоземельные металлы. Китай ни США, ни Украине их не продаст», — подчеркнул он.

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что именно Patriot сегодня — главное средство ПВО, которое Украина пытается применять для перехвата российских БПЛА и ракет.

«Однако США производят всего 650 ракет для них в год — все их запасы были исчерпаны во время войны с Ираном на Ближнем Востоке. Не хватает и самих комплексов: их просто выбили и во время украинского конфликта, и во время ближневосточного», — напомнил он.

ПВО Patriot Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Историк войск ПВО Юрий Кнутов в свою очередь напомнил NEWS.ru, что Киев сейчас пытается добиться поставки 200 ракет для Patriot из Греции.

«Но даже они — старые и просроченные. К тому же это ракеты PAC-2, предназначенные для борьбы с самолетами. А Украине нужны PAC-3 — для борьбы с российскими ракетами. Но и PAC-2 не факт что дадут — греческая оппозиция против», — отметил военэксперт.

Он обратил внимание, что Киев также пытается решить вопрос с ПВО собственными силами и к первой половине 2027 года надеется завершить работу над опытным прототипом системы противоракетной и противовоздушной обороны Freya.

«Но если посмотреть, из чего эта Freya состоит, то становится ясно: большинство компонентов — европейские. Произведут ли европейцы для нее детали — большой вопрос. А Украина не произведет точно: у нее нет технических возможностей», — пояснил Кнутов.

По его словам, пока никаких перспектив в усилении ПВО у Украины нет. Даже если весь Запад бросится «спасать» ее небо, Киев в лучшем случае сможет «весьма относительно» прикрыть от трех до пяти городов.

«Небо Украины останется дырявым. Задача усиления ПВО, поставленная Зеленским, нерешаема в обозримой перспективе в принципе», — подчеркнул историк войск ПВО.

Сможет ли Украина усилить мобилизацию

После ухода Сырского должность главкома ВСУ занял Михаил Драпатый — именно ему, по словам опрошенных NEWS.ru экспертов, предстоит решить проблему с набором новобранцев в украинские войска. Дандыкин убежден: проблем у генерала с этим, скорее всего, не возникнет.

«Драпатый как признанный нацист и людоед будет действовать сразу в трех направлениях. Первое — усиление работы ТЦК. Здесь гайки завернут до предела, будут грести всех: больных, стариков, инвалидов», — выразил уверенность он.

Михаил Драпатый Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Вторым направлением работы нового главкома военэксперт считает масштабирование набора наемников в ВСУ.

«Деньги Украине пока дают, сотрудничество с колумбийской наркомафией налажено, поэтому проблем особых не будет», — заметил эксперт.

Третьим направлением может стать активизация набора женщин. В марте командование сухопутных войск Украины сообщило, что в ВСУ состоят уже более 75 тысяч военнослужащих женского пола, при этом два года назад их количество составляло чуть больше 45 тысяч.

«Зеленский и Драпатый, призывая всех подряд, в том числе потенциальных матерей, сознательно будут губить будущее нации. Но им наплевать», — уверен Дандыкин.

К чему приведут планы Зеленского

На фоне увольнения Федорова с поста министра обороны по Украине прокатилась волна протестов с требованием восстановить его в должности. Эти акции ежедневно продолжаются в ряде регионов республики до сих пор. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что своими решениями Зеленский и новое военное командование Украины лишь усилят протестный потенциал в обществе, и без того недовольном властью.

«Зверства ТЦК, инфляция, безработица, бытовые неудобства — нет то света, то воды, гибель близких людей — негатив умножается с каждым днем», — пояснил эксперт.

ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если мобилизация на Украине ужесточится еще сильнее, то это может стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения народа, предположил бывший нардеп.

«„Картонный Майдан“ после отставки Федорова сослужил Зеленскому плохую службу. Понятно, что его разрешил Запад — иначе бы протестов не было. Но многие внутри страны этого не понимают. Они видят, что можно выйти на улицу — и тебе за это ничего не будет. Вот и начнут выходить, а загнать их обратно будет проблематично, ведь на улицах могут появиться сразу сотни тысяч протестующих», — сказал Килинкаров.

Он не исключил, что украинцы в таком случае начнут уже целенаправленно и системно нападать на отделения ТЦК и административные здания.

«России в этой ситуации важно продолжать военное давление на Украину и ждать, когда страна взорвется изнутри. А она к этому уже готова», — заключил собеседник.

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